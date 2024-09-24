Удостоверения единого образца начали выдавать многодетным семья в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области начали выдавать удостоверения единого образца многодетным семьям.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, работа организована в рамках Указа губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о мерах социальной поддержки многодетных семей в регионе.

Согласно сообщению, многодетным семьям, которые проживают или пребывают в Нижегородской области, устанавливается бессрочный статус многодетной семьи. Удостоверение единого образца подтверждает этот статус в Российской Федерации.

По данным министерства социальной политики Нижегородской области удостоверения получат:

– семьи, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет;

– семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 23 лет, находящихся на иждивении родителей и обучающихся по очной форме в школах, вузах или учреждениях среднего профессионального образования;

– семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 23 лет, имеющих первую или вторую группу инвалидности со второй или третьей степенью ограничения способности к трудовой деятельности.

В ведомстве отмечают, что удостоверения выдают органы социальной защиты населения по месту жительства обоим родителям, которые находятся в официальном браке. Подробный перечень условий и документов, а также категории семей, которые имеют право на получение удостоверения можно найти на сайте министерства социальной политики Нижегородской области.

Напомним, бессрочный статус для всех многодетных семей страны был установлен президентом России Владимиром Путиным в январе 2024 года. Поддержка семей с детьми, в том числе многодетных, – одно из важнейших направлений работы в рамках национального проекта "Демография", утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что новые меры поддержки многодетных семей озвучили в Госдуме.