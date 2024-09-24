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Общество

Дом народного единства передал еще один автомобиль в зону СВО

30 сентября 2024 12:04  [132] Общество

Фото: Дом народного единства

Сотрудники координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, который действует на базе Дома народного единства, передали автомобиль нижегородским бойцам в зону СВО.

Военнослужащий с позывным "Седой" специально приехал из воинской части, чтобы получить от земляков отечественный грузовик.

"Машина будет использоваться для подвоза продуктов и медикаментов. Спасибо Дому народного единства за поддержку! Победа будет за нами!", — поблагодарил нижегородцев военнослужащий.

Автомобиль бойцу передала заместитель генерального директора Дома народного единства, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяна Дружинина.

"Благодаря усилиям правительства Нижегородской области и координационного центра за время проведения СВО для наших военнослужащих было сформировано около 630 конвоев гуманитарной помощи, приобретено и направлено более 230 автомобилей. Мы будем и дальше оказывать помощь нашим бойцам на фронте. Мы ждем всех с Победой домой", - сказала Татьяна Дружинина.

Присоединиться к помощи участникам СВО могут все желающие — пункты приема открыты во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Узнать их адреса и перечислить средства можно на сайте: дом-единства.рф.

Ранее сообщалось, что Дом народного единства передал волонтерам более 200 кг материалов для маскировочных сетей.

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Теги:
гуманитарная помощь Дом народного единства СВО
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