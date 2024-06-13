Елена Мозгунова: "Важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями" Общество

По сообщению представителя ОБК ГУ МВД России по Нижегородской области, с января по май 2024 года в Нижегородском регионе совершено 5726 преступлений с использованием информационных технологий. Доля киберпреступлений составляет уже 40% от всех преступлений, зафиксированных в области.

Елена Мозгунова, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Киберпреступления – данность нашего цифрового времени – это подрывает нормальное функционирование государства, нарушает общественный порядок, затрагивает личные интересы граждан и, как следствие, угрожает в целом национальной безопасности страны. Столь интенсивное развитие технологий в последние десятилетия повлияло на все сферы жизнедеятельности общества и привело к тому, что "киберпространство" стало пятой возможной зоной ведения войны наряду с сушей, морем, воздухом и космосом, обладая при этом невидимым "преимуществом".

Вирусы, отслеживание действий пользователя, копирование кодов и паролей – все это ежесекундная угроза для каждого гражданина, имеющего смартфон, ноутбук, планшет и прочие гаджеты. А наша реальность - телефон – это продолжение руки. Здесь вся повседневная рутина – он-лайн банкинг, оплата счетов, покупки с маркетплейсов, электронная почта и личное общение в мессенджерах и т.д.

Мы можем сколь угодно долго размышлять о выстраивании национальной стратегии по кибербезопасности со стороны государства, но от нас – самих граждан очень многое зависит – проявлять бдительность и предельную внимательность в цифровой жизни. Конечно, правильные привычки должны закладываться с детства и, если ребенок-школьник получает в руки телефон – он уже должен быть осведомлен о возможных угрозах. Введение специальных занятий в учебных заведениях может помочь в информировании детей о киберпреступлениях и как этому можно противостоять в повседневной жизни: не сообщать пароли, не заходить на подозрительные сайты (и главное умение – отличить безопасные и потенциально вирусные ресурсы) и др. Гражданин, выросший в такой цифровой культуре, конечно, более осведомлен и внимателен, поэтому использование усложненных паролей, не сохранение ключей доступа, двухступенчатая верификация – это та необходимая малость, которую мы должны практиковать.

Также существует мера, которую уже применяют многие крупные компании, и она должна стать повсеместной практикой – это так называемое "этическое хакерство", когда хакеры легально привлекаются организациями для того, чтобы определить уязвимые места информационной системы. Это позволит предотвратить или хотя бы уменьшить, например, взломы и утечку персональных данных, чем зачастую и пользуются киберпреступники.

Конечно, очень важно создать комплексную систему борьбы с киберпреступлениями и оформить все на законодательном уровне. Но это не будет работать, если не вести работу с населением, не информировать об уловках и новых схемах обмана в цифровом пространстве, не повышать грамотность и осведомленность, не готовить высокопрофессиональных специалистов в ИТ-сфере".