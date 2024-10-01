Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Один день в Городецком районе
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 октября 2024 16:53  [117] Движение транспорта будет приостановлено на улице Портальной в Нижнем Новгороде
01 октября 2024 16:31  [125] Сезон охоты на косулю и бобра открылся в Нижегородской области 1 октября
01 октября 2024 15:30  [118] Нижний Новгород и абхазский Сухум стали городами-побратимами
01 октября 2024 15:05  [168] Старые дома начали сносить в Ленинском районе в рамках проекта КРТ
01 октября 2024 13:53  [184] Нижегородская судоверфь "Р-Флот" подготовила проект пассажирского катамарана
01 октября 2024 13:22  [187] Пятый класс пожарной опасности установлен в лесах Нижнего Новгорода
01 октября 2024 13:15  [225] Мигрантам прекратили выдачу трудовых патентов в Нижегородской области с 1 октября
01 октября 2024 12:42  [197] "Белые хакеры" оценят уязвимость сайта нижегородского правительства
01 октября 2024 11:58  [225] Владимир Путин поручил ввести "период охлаждения" для борьбы с мошенниками
01 октября 2024 11:45  [399] Строительство ФОКа началось на проспекте Кораблестроителей в Сормове
Общество

Движение транспорта будет приостановлено на улице Портальной в Нижнем Новгороде

01 октября 2024 16:53  [117] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 06:00 2 октября до 23:59 16 октября временно приостановят движение транспорта по улице Портальной в 35 метрах от улиц Планировочной и Портальной.

Как сообщает пресс-служба администрация города, ограничения связаны с ремонтом теплосетей.

Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение на улице Космической перекроют на месяц из-за ремонта трамвайных путей.

Также сообщалось, что до 11 октября будет частично ограничено движение транспорта на участке улицы Советской. 

Кроме того сообщалось, что перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Ремонтные работы Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
28 сентября 2024 12:12  [780] Движение на улице Космической перекроют на месяц из-за ремонта трамвайных путей
26 сентября 2024 16:05  [719] Движение транспорта частично ограничат на участке улицы Советской 
23 сентября 2024 07:15  [686] Перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph