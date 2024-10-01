Движение транспорта будет приостановлено на улице Портальной в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде с 06:00 2 октября до 23:59 16 октября временно приостановят движение транспорта по улице Портальной в 35 метрах от улиц Планировочной и Портальной.
Как сообщает пресс-служба администрация города, ограничения связаны с ремонтом теплосетей.
Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что движение на улице Космической перекроют на месяц из-за ремонта трамвайных путей.
Также сообщалось, что до 11 октября будет частично ограничено движение транспорта на участке улицы Советской.
Кроме того сообщалось, что перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+