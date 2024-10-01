Движение транспорта будет приостановлено на улице Портальной в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 06:00 2 октября до 23:59 16 октября временно приостановят движение транспорта по улице Портальной в 35 метрах от улиц Планировочной и Портальной.

Как сообщает пресс-служба администрация города, ограничения связаны с ремонтом теплосетей.

Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и придерживаться указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение на улице Космической перекроют на месяц из-за ремонта трамвайных путей.

Также сообщалось, что до 11 октября будет частично ограничено движение транспорта на участке улицы Советской.

Кроме того сообщалось, что перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения.