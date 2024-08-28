Около 97% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону в Нижнем Новгороде Общество

Около 97% многоквартирных домов готовы к отопительному сезону в столице Приволжья по состоянию на 18 сентября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

Так, в 7689 многоквартирных домах выполнены работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления. В остальных 216 домах эти работы завершаются.

Пробные топки проведены на 71 источнике тепла.

В профильном департаменте напомнили, что по нормативам, ежегодно решение о начале отопительного сезона в Нижнем Новгороде принимается при достижении среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов Цельсия в течение 5 суток.

"При достижении нормативной среднесуточной температуры в Нижнем Новгороде начнется отопительный сезон. При этом сначала отопление включат в детских и лечебных учреждениях, затем в многоквартирных и жилых домах, после этого в учебных заведениях, общественных и промышленных предприятиях", - пояснили в ведомстве.

Точной даты начала отопительного сезона в Нижнем Новгороде в профильном департаменте не назвали.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 28 сентября.