Дорогу, соединяющую улицы Стрелку и Совнаркомовскую, строят с опережением графика Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Готовность строительства дороги, соединяющей улицы Стрелку и Совнаркомовскую в Нижнем Новгороде, составляет 90%. Как сообщает МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей", работы идут с опережением графика.

По словам ведущего инженера по строительству автодорог МКУ "ГУММиД" Анатолия Чикалова, построенный участок дороги обеспечит дополнительный комфортный проезд к крупным спортивным объектам от Стрелки.

По проекту, это будет двухполосная автомобильная дорога общей протяженностью около 300 метров с асфальтобетонным покрытием и тротуарами по обеим сторонам, которые выложат брусчаткой. Кроме того, проектом предусмотрено устройство наружного освещения и обустройство ливневки.

В настоящее время подрядчик уложил нижний слой покрытия проезжей части и установил пешеходные ограждения. Близятся к завершению работы по обустройству тротуаров и ливневой канализации. Чтобы избежать скапливание воды, на участке установили насосную станцию. Идет подготовка к укладке верхнего слоя асфальта.

В общей сложности на объекте ежедневно трудятся около 20 работников и примерно 10 единиц техники: асфальтоукладчики, катки, погрузчики и тракторы. Строительство дороги планируется завершить до конца года.

Ранее сообщалось, что более тысячи заявок по ремонту дорог в Нижнем Новгороде поступило по интернету.