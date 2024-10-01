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Культура и отдых

Платформу для согласования уличных выступлений тестируют в Нижнем Новгороде 

04 октября 2024 13:46  [93] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Цифровая платформа подачи и обработки заявок о согласовании уличных выступлений на открытых площадках города Нижнего Новгорода" начала работу в тестовом режиме. 

Как сообщает департамент культуры мэрии, нижегородские артисты смогут заранее бронировать места для выступлений на 21 отведенной площадке Нижнего Новгорода.

Сервис уже прошел аккредитацию, для входа на него необходима регистрация на платформе "Госуслуги". В департаменте культуры отметили, что благодаря системе, артисты смогут заранее выбрать удобную локацию, которая будет за ними закреплена на время выступления.

Точка бронируется максимум на два часа, и на одной и той же улице музыкант может выступить не более двух раз в неделю. Это позволит нижегородцам и гостям города увидеть и услышать максимально разнообразные выступления на различных локациях.

В сервисе указана точная геолокация, возможность применения звукоусиливающей аппаратуры и максимально допустимое количество артистов. После того, как будут выбраны дата и время выступления, заявка направляется на согласование. В случае одобрения заявки, на электронную почту заявителя придет письмо с подтверждением, в случае отказа – письмо с указанием причины отказа. Подать заявку можно не ранее чем за 7 календарных дней и не позднее чем за 4 календарных дня до даты уличного выступления.

Продолжительность выступления не может превышать двух часов, включая все действия, связанные с подготовкой, выступлением и освобождением площадки. При этом выступающие обязаны соблюдать санитарные нормы и требования правил безопасности и общественного порядка.

В департаменте отмечают, что точки для выступлений находятся в местах с большой пешеходной проходимостью: на Большой Покровской, Нижне-Волжской набережной, набережной Федоровского и на Стрелке.


 

После завершения тестового режима музыканты и другие артисты смогут выступать на улицах города только при наличии разрешения.

Напомним, в 2023 году глава города Юрий Шалабаев сообщил  о начале регулирования деятельности уличных артистов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде утвердили площадки для выступления уличных артистов.

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Теги:
Концерты Музыка Развлечения
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