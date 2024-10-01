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Общество

Глеб Никитин: "Учитель - это больше чем профессия"

05 октября 2024 09:00  [33] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём учителя.

"Уважаемые учителя и все работники сферы образования! От всего сердца поздравляю вас с праздником!

Все мы знаем, что учитель – это больше чем профессия. Педагогика - не просто сфера деятельности, а призвание, которое ведет человека по жизненному пути и не дает свернуть с него, несмотря на самые разные вызовы. Работа с детьми требует большого труда, терпения, специализированных знаний. Веками формировались основы науки о воспитании человеческой личности, при этом сфера педагогики не стоит на месте, трансформируясь и адаптируясь к современным реалиям. Учитель сам постоянно учится и развивается, показывая пример своим ученикам, что заслуживает самого глубокого уважения", - говорится в тексте поздравления.

"Нижегородское педагогическое сообщество по праву можно считать одним из сильнейших в стране. В регионе больше века работает один из лучших профильных вузов страны - Мининский университет, хорошо развита система профильного среднего профобразования, которую дополнительно усилит создание Технопарка СПО на базе Нижполиграфа. Продолжаем и развитие образовательной инфраструктуры - строительство и обновление школ, создание центров дополнительного образования и многое другое.

В этот день мы вспоминаем свои школьные годы и своих любимых учителей. Давайте скажем спасибо тем, кто вкладывал и вкладывает силы и душу в своих учеников! С праздником! Здоровья вам и вашим близким!", - сказал губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Образование Праздники
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