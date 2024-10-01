Организаторов канала незаконной миграции арестовали в Шахунье Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Шахунские полицейские в ходе рейдового мероприятия выявили на территории местного углеперерабатывающего предприятия иностранных граждан, которые работали без разрешительных документов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сотрудники МВД установили, что руководитель и бригадир предприятия приглашали иностранных граждан трудоустроиться к ним без оформления разрешительных документов, а также предоставляли им жильё и рабочие места.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Руководителя и бригадира предприятия заключили под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Кроме того, иностранным гражданам, осуществлявшим трудовую деятельность без разрешительных документов, назначены административные штрафы в размере от 2500 до 3500 рублей. Всех их выдворят из страны.

Ранее в Госдуму внесли пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. Также депутаты рассмотрят проект закона о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранцев.

Напомним, что с 1 октября в Нижегородской области перестали выдавать трудовые патенты перестали выдавать иностранным гражданам из "безвизовых" стан.