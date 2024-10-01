Свыше 226 млн рублей привлекли нижегородские предприниматели через сервис МСП.РФ Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Малые и средние предприятия Нижегородской области за 9 месяцев текущего года привлекли через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на цифровой платформе МСП.РФ более 226,6 млн рублей льготных микрокредитов. Как сообщает Корпорация МСП, государственная поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Напомним, сервис "Подбор и получение микрофинансирования" в регионе запущен с осени прошлого года. В этом году им воспользовался 71 представитель бизнеса. Средний размер займа составил 2,4 млн рублей, средний срок кредитования - 2,5 года, средневзвешенная ставка - 7,3 % , а срок с момента подачи заявки до заключения договора составляет 14 дней.

По данным Корпорации МСП, из общего объема микрозаймов, которые были получены через цифровую платформу, 81% пришелся на микропредприятия - представителей МСП, которым обычно труднее всех привлекать деньги в банках. Почти две трети (63%) микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, почти треть (31%) - на инвестиционные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (27% и 24 % от общего объема микрозаймов), а также производства (18%).

В общей сложности, в стране с начала года представители малого и среднего бизнеса 83 регионов через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" получили более 4 тысячи микрозаймов на общую сумму свыше 10 млрд рублей. Это 27% от всех выданных государственными (муниципальными) организациями микрозаймов (ГосМФО) за 9 месяцев текущего года.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что более 200 специалистов нижегородских компаний получили сертификаты внутренних тренеров.