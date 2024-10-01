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Более 200 специалистов нижегородских компаний получили сертификаты внутренних тренеров 

04 октября 2024 16:17  [35] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 200 специалистов нижегородских компаний получили сертификаты внутренних тренеров в рамках нацпроекта "Производительность труда" Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, обучение проводят проводят эксперты федерального и регионального центров компетенций (ФЦК и РЦК) во время полугодового сотрудничества с предприятиями, участвующими в нацпроекте.

По данным регионального Минпромторга, одним из основных элементов нацпроекта является подготовка внутренних тренеров по бережливым технологиям. После обучения сертифицированные специалисты могут самостоятельно проводить аудит предприятий, выявлять и устранять"узкие места", разрабатывать собственные программы улучшений и обучать коллег. Кроме того, они помогают компаниям внедрять новые производственные линии с учетом принципов бережливого производства.

Для тренеров по бережливым технологиям предусмотрены программы постоянного обучения и возможность участия в конкурсах, которые организует Федеральный центр компетенций в рамках нацпроекта "Производительность труда".

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес".  Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что бережливые технологии в рамках нацпроекта освоили более 5 тысяч сотрудников нижегородских компаний.

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Теги:
Мой бизнес Нацпроект Производительность труда
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