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Бизнес

"Умный" модульный спорткомплекс предложили создать в Нижегородской области

08 октября 2024 16:59  [114] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области разработали универсальное инвестпредложение по созданию "умного" модульного спорткомплекса. Как сообщает пресс-служба правительства региона, проект разработала Корпорация развития Нижегородской области. 

К достоинствам создания таких объектов относят адаптивность спортивных площадок, оснащенность современными системами доступа, легкую масштабируемость объекта за счет модульности, а также простоту монтажа и обслуживания. Каждый вводимый объект предусматривает создание минимум восьми рабочих мест. Проект обладает высокой социальной значимостью, поскольку подразумевает создание спортивных комплексов, которые будут способствовать популяризации массового спорта, физической активности, развитию спортивной инфраструктуры, укреплению здоровья населения и созданию возможностей для спортивных достижений.

"Умный" спорткомплекс представляет из себя некапитальное строение. Подобные быстровозводимые спорткомплексы значительно дешевле в строительстве, эксплуатации и обслуживании. Проект создания "умного" спортивного комплекса, в зависимости от размеров объекта, предусматривает инвествложения от 150 млн рублей. Срок реализации проекта – от восьми месяцев. Земельный участок под строительство такого объекта должен быть площадью от 2000 кв. м с возможностью обустроить парковку для авто и велосипедов. Кроме того, он должен располагаться недалеко от центра населенного пункта.

Модульный спорткомплекс предназначен для занятий игровыми видами спорта. Кроме того, на объекте предусмотрена возможность разместить маты для занятий гимнастикой или борьбой. Также спорткомплекс будет оборудован "умными" системами управления освещением и системами видеонаблюдения.

Отмечается, что Нижегородская область вошла в список 36 пилотных регионов страны, где формируются инвестпредложения для бизнеса. Методические рекомендации для создания таких предложений разработали Минэкономразвития России вместе с Национальной ассоциацией агентств инвестиций и развития (НААИР) и деловыми объединениями.

Впоследствии инвестпредложения будут размещены на инвестиционной карте России и любой предприниматель сможет приступить к реализации проекта. По данным Минэкономразвития,подготовить первый пакет инвестпредложений мы планируется концу года. С 2025 года к формированию инвестпредложений приступят все регионы. Подробнее ознакомиться с универсальными инвестиционными предложениями можно на инвестпортале Нижегородской области. 

Ранее сообщалось, что более 10 компаний-инвесторов готовы реализовать проекты на Бору.

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Теги:
Инвестиции Спорт
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