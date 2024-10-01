Нижегородская область получит более 1 млрд рублей для расселения аварийного жилья Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Во втором полугодии текущего года Нижегородская область получила более 1 млрд рублей от Фонда развития территорий на переселение граждан из аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба правительства региона, финансовая поддержка будут использованы в рамках реализации региональной программы по переселению граждан из жилищного фонда, признанного аварийным в период с 01.01.2017 до 01.01.2022 года.

По данным регионального Минстроя, в общей сложности правительство Нижегородской области направило три заявки на получение финансовой поддержки. На данный момент все заявки одобрены. Дотация от Фонда развития территорий позволит обеспечить непрерывное выполнение мероприятий по расселению аварийного жилья на территории 28 муниципальных образований Нижегородской области.

Как сообщили в региональном Минстрое, полученные деньги будут направлены на переселение 2 363 человек из 1 120 аварийных домов общей площадью 38,7 тыс. кв. м, которые включены в региональную программу.

Напомним, что с начала этого года Нижегородская область приступила к реализации государственной региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2024-2028 годы, благодаря которой, улучшить жилищные условия смогут более 13 тысяч жителей региона.

Ранее сообщалось, что новую программу расселения аварийного жилья запустили в Нижегородской области