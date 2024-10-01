Субсидии и гранты федеральных министерств для бизнеса стали доступны на МСП.РФ Бизнес

Фото: Корпорации МСП

Предприниматели Нижегородской области могут воспользоваться цифровой платформой МСП.РФ, на которой стали доступны заявки на субсидии и гранты федеральных министерств. Как сообщает Корпорации МСП, господдержка оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

На данный момент для субъектов малого и среднего бизнеса проводятся отборы на предоставление более 60-ти различных целевых выплат из бюджета по линии десяти федеральных органов власти и организаций.

Так, субсидии и гранты от Минэкономразвития России социальным предприятиям и молодым предпринимателям на развитие объектов туристической инфраструктуры доступны более чем в 20-ти регионах.

Минпромторг России выделяет средства в виде субсидий производителям пряжи из льна, производителям самоходной и прицепной техники, проектам участников промышленных кластеров.

Минсельхоз России более чем в 20 регионах предлагает гранты "Агростартап" и "Агропрогресс", на развитие семейных ферм, начинающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам.

Оператором отбора на получение компенсации части затрат на транспортировку некоторых видов сельскохозяйственной и продовольственной продукции является Российский экспортный центр.

Минэнерго России оказывает финансовую поддержку объектам производственной и заправочной инфраструктуры, Минкультуры РФ выделяет деньги на отдельные виды творческой деятельности и креативных индустрий.

Отбор компаний на получение грантов на реализацию особо значимых проектов по внедрению российских решений в сфере информационных технологий проводит Российский фонд развития информационных технологий. С начала года все отборы потенциальных получателей на государственные субсидии и гранты должны размещаться федеральными и региональными органами исполнительной власти на федеральном портале предоставления мер финансовой господдержки.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что свыше 226 млн рублей привлекли нижегородские предприниматели через сервис МСП.РФ.