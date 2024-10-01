Две детские площадки отремонтировали в Приокском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Детские площадки на улице Сурикова около домов №6 и №10, а также в поселке Дубенки отремонтировали в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщили в районной администрации, на площадке по улице Сурикова выполнено благоустройство территории, в том числе, были восстановлены шахматные столы и кресла, а также отремонтированы лавочки.

На детской площадке в поселке Дубенки рабочие отремонтировали карусель-вертушку, а также восстановили ограждение и скамейки.

По словам глава Приокского района Михаила Шатилова, о сломанных и пришедших в негодность игровых элементах сообщают жители района, после чего подрядные организации оперативно включают их в план ремонта.

Кроме того, состояние детских площадок регулярно мониторит администрация района. Также в районной администрации отметили, что уже сформирован план установки новых детских городков. В настоящее время определяются источники финансирования для его реализации в юбилейном для Приокского района 2025 году.

Ранее сообщалось, что десять проектов по программе "Вам решать!" на 2025 год предложили жители в Нижегородском районе.