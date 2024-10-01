Ремонт шести пешеходных тротуаров проинспектировали в Ленинском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Ленинском районе Нижнего Новгорода в этом году в рамках дополнительного финансирования проводится ремонт шести пешеходных тротуаров. Как сообщает районная администрация, на данный момент новый асфальт уложен на улицах Геройская и Глеба Успенского.

Представитель райадминистрации вместе с подрядчиком проверил как выполняются работы на улицах Менделеева, Национальной и Июльских дней на общей площади 1500 кв. м. Данные территории были внесены в список объектов по благоустройству по обращениям жителей района.

На указанных улицах подрядчик разобрал старое покрытие, выполнил устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, а также уложил новое асфальтобетонное покрытие. В администрации Ленинского района рекомендовали ускорить работы из-за ухудшающихся погодных условий.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев поручил завершить благоустройство сквера у метромоста за две недели.