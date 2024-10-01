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Общество

Центр профориентации и профессиональных компетенций открыли в Сергаче

11 октября 2024 15:34  [94] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Сергаче открыли первый муниципальный центр профориентации и профессиональных компетенций. 

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, центр создан в рамках проекта "Тест-драйв профессий" по инициативе администрации округа на базе Сергачского агропромышленного техникума при поддержке нижегородского кадрового центра "Работа России".

По словам руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игоря Пантюхина, создание центра профориентации — это шаг к улучшению ситуации на рынке труда.

"Мы должны не только помочь молодежи выбрать профессию, но и подготовить ее к реальным условиям работы. Важно, чтобы молодые люди понимали, какие навыки и знания востребованы в современных условиях, и могли развивать их уже в процессе обучения", - отметил Игорь Пантюхин

Центр будет оказывать услуги по профориентации для выявления склонностей к профессии ученикам 8-9-х классов всех школ Сергачского округа. Кроме того, здесь можно будет пройти обучение и развить профессиональные и личностные компетенции. Также центр будет сотрудничать с работодателями и организовывать стажировки и практики, предоставлять актуальную информацию о рынке труда, востребованных вакансиях и образовательных программах. 

Ранее сообщалось, что перечень разрешенных для подростков профессий могут расширить в России.

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Теги:
Профессии Работа
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