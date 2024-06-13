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Бизнес

Нейросетью GigaChat в России пользуются более 4 тысяч компаний

27 июня 2024 13:28  [98] Бизнес

С начала текущего года более 4 тысяч российских компаний подключили нейросеть "Сбера" GigaChat и используют ее в своей работе, сообщает ТАСС.

Руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев на конференции GigaConf подчеркнул, что GigaChat полезна бизнесу любого размера. По данным Сбера, технологию используют как крупные промышленных гиганты, так и компании малого и среднего бизнеса.

По данным опроса крупных компаний, в течении полутора лет в результате внедрения искусственного интеллекта на предприятии повысится общая продуктивность более чем на 20%.

В прошлом году "Сбер" выпустил собственную версию мультимодальной нейросети GigaChat. Она может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые увеличили мощность ИИ с помощью цифровых астроцитов.

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Теги:
Нейросеть Технологии
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