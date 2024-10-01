Искусственный интеллект в работе использует каждый пятый россиянин Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Искусственный интеллект в своей работе использует каждый пятый россиянин, сообщает ТАСС.

По данным опубликованного исследования, 19% граждан России пользуются ИИ во время выполнения своих рабочих обязанностей, а еще 26% "не задействуют ИИ на полную мощь".

При этом 25% россиян вообще не пользуются нейросетями, а еще 30% не планируют использовать ИИ в своей деятельность, поскольку в этом нет необходимости.

Чаще всего ИИ используется для анализа данных, автоматизации процессов и отслеживания трендов. В качестве преимуществ использования нейросетей отмечаются оптимизация бизнес-процессов, снижение затрат, повышение производительности труда, качества товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что нейросетью GigaChat в России пользуются более 4 тысяч компаний.