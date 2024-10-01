Искусственный интеллект в работе использует каждый пятый россиянин

Фото:
Искусственный интеллект в своей работе использует каждый пятый россиянин, сообщает ТАСС.
По данным опубликованного исследования, 19% граждан России пользуются ИИ во время выполнения своих рабочих обязанностей, а еще 26% "не задействуют ИИ на полную мощь".
При этом 25% россиян вообще не пользуются нейросетями, а еще 30% не планируют использовать ИИ в своей деятельность, поскольку в этом нет необходимости.
Чаще всего ИИ используется для анализа данных, автоматизации процессов и отслеживания трендов. В качестве преимуществ использования нейросетей отмечаются оптимизация бизнес-процессов, снижение затрат, повышение производительности труда, качества товаров и услуг.
Ранее сообщалось, что нейросетью GigaChat в России пользуются более 4 тысяч компаний.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+