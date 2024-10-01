Второй Всероссийский хакатон по программированию проходит в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

II Всероссийский хакатон по программированию "Обучаюсь. Проектирую. Программирую. Будущее" проходит в Нижнем Новгороде на площадке культурно-просветительского центра "Академия Маяк" им. А.Д. Сахарова. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в трехдневном мероприятии участвуют 120 воспитанников центров цифрового образования детей "ИТ-куб" из 23 субъектов России в возрасте от 14 до 18 лет.

Участники хакатона распределены на 30 команд по 4 человека в каждой, которые решают кейсы, разработанные крупными российскими компаниями, по трем направлениям: "Программирование", "VR-разработка" и "Кибергигиена". В направлении "Программирование" школьники разрабатывают мобильный сервис, который даст возможность потребителям оценить удовлетворенность различными характеристикам товаров. В "VR-разработка" участники хакатона создают виртуальные образовательные экскурсии по одному из российских заводов. А в направлении "Кибергигиена" разрабатывают чат-бот "Кибербезопасный Новый год", который предназначен для повышения безопасности использования данных в интернете.

В Федеральном институте цифровой трансформации в сфере образования отметили, что образование в "ИТ-кубах" является профориентационным. Начиная с 5-го класса учащиеся могут попробовать обучение в разных направлениях: VR, программирование, ИТ-технологии. После 9-го класса они могут пойти дальше и поступить в колледж, где действует федеральная программа "Профессионалитет". Благодаря современным образовательным методикам, сформированным совместно с работодателями, программа дает учащимся возможность быстро трудоустроиться и привыкнуть к рабочему месту.

Министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков отметил, что в Нижегородской области широко развита сеть "ИТ-кубов", где ребята знакомятся с ИТ-сферой и выбирают свою будущую профессию.

Ранее сообщалось, что окружной хакатон ПФО "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" открыл регистрацию участников.