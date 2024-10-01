Семь объектов по проекту "Вам решать!" предложили жители Ленинского района на 2025 год

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Активные жители Ленинского района в Нижнем Новгороде предложили 7 территорий для благоустройства в 2025 году в рамках реализации губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" по трем направлениям: "Наши дороги", "Наша инициатива" и "Молодежная политика".
Как сообщает районная администрация, все инициативы сотрудники администрации тщательно рассматривали, консультировали и помогали нижегородцам готовить документы.
Так, активисты ТОС Ленинского района предложили отремонтировать три объекта по направлению "Наши дороги". Это автодороги на улице Гурьевская, Пермская и Серпуховская.
По направлению "Наша инициатива" горожан выдвинули проекты: ремонт асфальтобетонного покрытия на территории детского сада № 436 по проспекту Ленина, 43, корп.6; ремонт асфальтобетонного покрытия на территории детского сада № 269 по улице Космонавта Комарова, 13В; ремонт асфальтобетонного покрытия на территории школы № 60 по проспекту Ленина, 55, корп.3.
Помимо этого, в рамках направления "Молодежная политика" инициативные местные жители предложили обустройство спортивной площадки и благоустройство территории школы № 91 по улице Голубева, 4А
Напомним, что заявки на участие в программе "Вам решать!" принимаются до 15 октября на сайте GOLOSZA.RU.
Ранее сообщалось, что десять проектов по программе "Вам решать!" на 2025 год предложили жители в Нижегородском районе.
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