Социальный налоговый вычет на лечение получили более 63 тысяч нижегородцев Экономика

Социальный налоговый вычет на лечение получили более 63 тысяч нижегородцев. Как сообщает ИА Время Н, общая сумма по этому виду вычетов превысила 3,3 млрд рублей.

В Управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области агентству сообщили, что самым популярным среди нижегородских налогоплательщиков стал вычет на лечение. Также безоговорочным лидером среди налоговых вычетов является имущественный налоговый вычет по суммам, которые были направлены на приобретение жилья на территории России. По представленным декларациям за прошлый год в этом году его заявили около 82 тысяч человек на общую сумму более 43 млрд рублей.

По данным УФНС по Нижегородской области, российским налогоплательщикам доступны следующие виды налоговых вычетов:

- стандартный — предоставляется работодателем ежемесячно, например, вычет на ребенка (до 18 лет и до 24 — если ребенок проходит обучение по очной форме) и др.;

- социальный -по расходам на обучение, лечение, приобретение медикаментов, средства, направленные на благотворительность, по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и (или) договорам добровольного страхования жизни, а также по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги, фактически произведенные с 1 января 2023 года;

- имущественный — вычет при продаже или при покупке имущества;

- профессиональный — вычет с доходов, полученных индивидуальными предпринимателями; нотариусами, занимающимися частной практикой; авторские вознаграждения и прочие;

- инвестиционный — связан с операциями, отражаемыми на индивидуальном инвестиционном счете налогоплательщика;

Социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность предоставляется в сумме, направленной физическим лицом в течение года на благотворительные цели в виде денежной помощи благотворительным организациям; социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление ими предусмотренной законодательством деятельности.