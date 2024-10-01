Благоустройство Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Благоустройство второй очереди Лопатинского оврага завершилось в микрорайоне "Верхние Печеры" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам главы администрации Нижегородского района Алексея Рыболовлева, в результате на территории общественного пространства обустроили новые дорожки.

"Общая их протяженность теперь составляет порядка 1,5 км. Также здесь установили опоры наружного освещения, скамейки, урны, были оборудованы лестничные сходы", - пояснил Рыболовлев.

Кроме того, в сквере высадили более 100 деревьев и кустарников.

Отметим, что работы по благоустройству Лопатинского оврага проводились по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Напомним, благоустройство первой очереди Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде в ноябре 2021 года, на эти цели было направлено 45 млн рублей.