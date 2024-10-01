Голосование за лучшего участкового Нижегородской области (2 этап)
"Поезда здоровья" в октябре посетят 25 муниципалитетов
Горячие линии по вопросам теплоснабжения
Один день в Городецком районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2024 18:45  [31] Дом купца Гузеева на Ильинской в Нижнем Новгороде выставлен на торги
14 октября 2024 18:26  [67] Фонд "Круг добра" помог в приобретении препарата для юного нижегородца с миодистрофией Дюшенна
14 октября 2024 17:58  [105] Благоустройство Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде
14 октября 2024 17:22  [123] Дом культуры отремонтировали в Уренском округе по проекту "Вам решать!"
14 октября 2024 16:42  [152] Росприроднадзор проверит регоператора "ОРБ Нижний" после пожара под Богородском
14 октября 2024 16:21  [159] Ремонт тротуара завершен на улице Веденяпина после поручения мэра
14 октября 2024 16:14  [151] Лишение прав за сокрытие автономеров с помощью спецустройств ввели в России
14 октября 2024 15:38  [203] Отмененный автобус № 39 вернут на маршрут в Нижнем Новгороде с 15 октября
14 октября 2024 14:36  [210] Артём Кавинов в ходе рабочей поездки по избирательному округу посетил соцобъекты, обсудил с активистами насущные вопросы и провел прием
14 октября 2024 14:22  [183] ОМК помогла отремонтировать и оснастить мастерскую в выксунской школе
Общество

Благоустройство Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде

14 октября 2024 17:58  [105] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Благоустройство второй очереди Лопатинского оврага завершилось в микрорайоне "Верхние Печеры" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По словам главы администрации Нижегородского района Алексея Рыболовлева, в результате на территории общественного пространства обустроили новые дорожки.

"Общая их протяженность теперь составляет порядка 1,5 км. Также здесь установили опоры наружного освещения, скамейки, урны, были оборудованы лестничные сходы", - пояснил Рыболовлев.

Кроме того, в сквере высадили более 100 деревьев и кустарников.

Отметим, что работы по благоустройству Лопатинского оврага проводились по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Напомним, благоустройство первой очереди Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде в ноябре 2021 года, на эти цели было направлено 45 млн рублей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство ФКГС
Поделиться:
Новости по теме
16 апреля 2024 13:50  [957] Сквер у Зачатьевской башни Нижегородского кремля благоустроят за 28 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph