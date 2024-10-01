Благоустройство Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде

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Благоустройство второй очереди Лопатинского оврага завершилось в микрорайоне "Верхние Печеры" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По словам главы администрации Нижегородского района Алексея Рыболовлева, в результате на территории общественного пространства обустроили новые дорожки.
"Общая их протяженность теперь составляет порядка 1,5 км. Также здесь установили опоры наружного освещения, скамейки, урны, были оборудованы лестничные сходы", - пояснил Рыболовлев.
Кроме того, в сквере высадили более 100 деревьев и кустарников.
Отметим, что работы по благоустройству Лопатинского оврага проводились по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Напомним, благоустройство первой очереди Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде в ноябре 2021 года, на эти цели было направлено 45 млн рублей.
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