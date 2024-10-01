Автозаводцы предложили 18 инициатив для проекта "Вам решать!" на 2025 год Общество

Жители Автозаводского района Нижнего Новгорода выдвинули 18 инициатив для реализации в 2025 году по губернаторскому проекту "Вам решать!". Основная их часть касается ремонта дорог. Об этом сообщили в райадминистрации.

Глава района Александр Нагин отметил, что в этом году в проекте появилось новое направление "Семейная заявка". Из 18 предложенных проектов - 11 заявок именно семейные. По его словам, с каждым годом проект становится всё более популярен у жителей Автозаводского района, и количество заявок только увеличивается.

Инициативные группы жителей Автозавода предложили отремонтировать участки дорог на улицах Янтарной, Школьной, Учительской, Стригинской, Проезжей, Петрозаводской, Васенко, Курчатова, а также в переулках Тяблинском, и Лекальном.

Таже среди инициатив - устройство спортплощадок на территории школ № 58 и 169, установка баскетбольно-волейбольной площадки на территории школы №170 и беговой дорожки на территории гимназии № 136, а также обустройство асфальтобетонного покрытия на территории детских садов № 62, 137 и 35.

Жители Приокского района оказались менее инициативными и внесли пять предложений по направлениям "Наша инициатива" и "Молодёжная политика". Так, на конкурсный отбор выдвинуты проекты по ремонту асфальтового покрытия на территориях детских садов № 313, 298, 440 и 413. Активные приокчане также представили проект ремонта спортивной площадки в школе №154.

"Жители внесли интересные и важные проекты. Я рад, что приокчане ценят и любят свой район и хотят сделать его лучше!", – прокомментировал глава района Михаил Шатилов.

Напомним, заявки на участие в губернаторском проекте "Вам решать!" на 2025 год можно было подать до 15 октября на сайте: golosza.ru. На обновленной цифровой платформе каждый участник может создать личный кабинет через сервис "Госуслуги" и заполнить необходимые данные для подачи заявки онлайн в местную администрацию, после чего отслеживать её статус.

На реализацию инициатив в 2025 году из бюджета Нижегородской области выделено 1,2 млрд рублей.