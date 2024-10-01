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Общество

Около 20 инициатив выдвинули в Канавине для реализации по проекту "Вам решать!"

14 октября 2024 13:10  [114] Общество

Восемнадцать инициативных проектов по пяти направлениям: "Наши дороги", "Все лучшее детям!", "Спорт для всех", "Общественные пространства" и "Молодежная политика" выдвинули жители Канавинского района в рамках реализации губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в 2025 году. 

Как сообщили в районной администрации, в этом году было подано самое большое число заявок за все время. 

Так, активные участники ТОС микрорайона "15 квартал" предложили провести ремонт дороги по улицам Металлургической, Гродненской, Александра Матросова, а также по улице Юрьевецкой.

Жители ТОС микрорайона "Мещерское озеро, 1, 2, 3" предложили отремонтировать тротуары у дома № 36 по улице Сергея Есенина и у школы № 55 по улице Сергея Есенина, д.37. Кроме того, они инициировали установку детской площадки во дворе дома № 22 по улице Сергея Акимова.

Также в числе предложений ремонт участков дорог и тротуаров по улицам Акимова и Карла Маркса, установка детских и универсальных спортплощадок, ремонт тротуара у школы №168.

Напомним, заявки на участие в губернаторском проекте  "Вам решать!" на 2025 год можно подать до 15 октября  на сайте GOLOSZA.RU

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Теги:
Благоустройство Вам решать! Канавинский район
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