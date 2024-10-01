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Бизнес

Нижегородские предприниматели вошли в топ-5 в РФ по привлечению льготного лизинга

16 октября 2024 10:29  [11] Бизнес

Фото: Корпорация МСП

Предприниматели Нижегородской области вошли в топ-5 в России по участию в программе льготного лизинга.  Как сообщает Корпорация МСП, господдержка предоставляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

В общей сложности с начала года малый бизнес России получил оборудование по программе льготного лизинга на сумму более 3 млрд рублей. Нижегородским предпринимателям оказана льготная господдержка на 159,2 млн рублей. В число лидеров также входит малый бизнес Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской и Калужской областей.

По словам заместителя министра экономического развития России Татьяны Илюшниковой, льготные лизинговые программы дополняют линейку финансово-гарантийных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса в производственной сфере на стадии инвестиций, модернизации, расширения бизнеса.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич пояснил, что поддержка предприятий, которые инвестируют в расширение и модернизацию своих производственных мощностей, является одним из стратегических направлений работы Корпорации МСП. На данный момент льготный лизинг дает возможность бизнесу привлекать оборудование по ставке в два с лишним раза ниже ключевой. При этом большинство получателей льготной лизинговой поддержки ведут деятельность в приоритетных отраслях экономики. Например, на машиностроение и металлообработку приходится около 46%  от всего объема, на химическое производство - 13,7%, пищевую отрасль - почти 12%, легкую промышленность - 7,1 %, полиграфию - порядка 6%.

По данным Минэкономразвития РФ, во время проработки мер национального проекта на 2025-2030 годы самые эффективные и востребованные инструменты поддержки будут сохранены. Одним из таких инструментов является льготный лизинг. 

Подать заявку на лизинг можно через цифровую платформу МСП.РФ. Лизинговой поддержкой занимается дочернее общество Корпорации МСП МСП Лизинг.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей пригласили на круглый стол в Выксе.

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Теги:
Льготы МСП Нацпроект
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