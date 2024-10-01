Кешбэк в размере 1% могут получить нижегородцы за оплату детсада на "Госуслугах"

Нижегородцы могут получить кешбэк в размере 1% за оплату детского сада через Систему быстрых платежей (СПБ) на региональном портале "Госуслуги Нижегородской области". Об этом сообщает АО "НСПК".
По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, новая акция даёт возможность использовать региональный портал "Госуслуги"с выгодой. Все операции автоматически сохраняются в разделе "История платежей". Министр также отметил, что введение кешбэка на оплату иных услуг, которые доступны на регпортале, в настоящий момент находится на стадии проработки.
Чтобы стать участником акции, которая продлится до 31 августа 2025 года, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте: vamprivet.ru или в мобильном приложении "Привет!". Более подробно об акции можно узнать на сайте.
Отмечается, что квитанцию с отметкой об оплате в случае необходимости можно распечатать, скачать или отправить на электронную почту.
Напомним, что развитие портала "Госуслуги" и перевод социально значимых услуг в электронную форму — одна из ключевых задач нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут оформить единовременную выплату из маткапитала на "Госуслугах".
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