Шахматный турнир среди студентов стран БРИКС, обучающихся в России, состоялся в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Штаб общественной поддержки "Единой России"

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялся шахматный турнир среди студентов стран БРИКС, обучающихся в Российской Федерации. Мероприятие прошло в преддверии открытия в Казани XVI саммита БРИКС.

В нем приняли участие студенты Нижегородского государственного лингвистического университета и Приволжского исследовательского медицинского университета из Индии, а также Ирана, Ирака, Турции.

Нижегородский Штаб общественной поддержки стал одним из участников турнира, присоединившись онлайн к Штабам в Кировской, Тамбовской областях, а также Республике Калмыкия.

Старт турниру по видеосвязи дал сенатор РФ, международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин.

"Здесь, в Штабе, теплая, дружественная атмосфера. Приятно было наблюдать за игрой студентов. Для любителей они играли прекрасно, очень многие ставили красивый мат "конем" или "слоном". Это уже не уровень любителя, а скорее ближе к профессионалу. Борьба была серьезная", - рассказала один из организаторов турнира, исполнительный директор Федерации шахмат Нижегородской области Татьяна Хилова.

По итогам турнира в Нижнем Новгороде места распределились следующим образом:

Ал-Мамоори Хуссейн Али Жавад, ПИМУ (Ирак) – 1 место

Уткарш Санджай Схате, ПИМУ (Индия) – 2 место

Дхаир Муслим Акил, ПИМУ (Ирак) – 3 место

Радж Дивяншу, НГЛУ (Индия) – 3 место.

"Я играю в шахматы с четырех лет. Начинал с нашим соседом по дому, а сейчас играю онлайн", - сказал победитель турнира Ал-Мамоори Хуссейн Али Жавад.

"Я люблю играть в шахматы, особенно с друзьями. Шахматы хороши для развития мозга", - добавил участник турнира, студент НГЛУ Корал Батухан (Турция).

Напомним, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы "Единой России".

Как сообщалось ранее, 23 ноября 2023 года в Штабе общественной поддержки губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин и международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, член Общественной палаты Российской Федерации Сергей Карякин дали старт пилотному проекту "Шахматный клуб Сергея Карякина". По словам Глеба Никитина, "открытие Шахматного клуба даст дополнительный стимул жителям города и области обучиться этой уникальной игре". Кроме турниров, в Штабе проходят так называемые вечера свободной игры, "шахматный коворкинг", где нижегородцы могут поиграть с соперниками любого уровня.