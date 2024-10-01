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Общество

Инвесторы не заинтересовались участком под бывшим к/т "Электрон"

22 октября 2024 11:31  [156] Общество

Фото: Александр Воложанин, pravda-nn.ru

Инвесторы не проявляют интерес к застройке земельного участка под зданием бывшего кинотеатра "Электрон" в микрорайоне "Караваиха" в столице Приволжья. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства региона.

Заявлений о выдаче разрешений на строительство объектов на этом участке в минстрой Нижегородской области не поступало.

"Соответственно, разрешений не выдавалось", - пояснили в ведомстве.

Напомним, здание кинотеатра "Электрон" снесли в Нижнем Новгороде в декабре 2023 года ради строительства высотного дома с подземным паркингом и двумя кинозалами. Однако спустя почти год строительство дома так и не началось.

Также ранее сообщалось, что здание кинотеатра "Импульс" в Нижнем Новгороде снесли в феврале 2024 года. В настоящее время на его месте ведется строительство высотного дома.

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Теги:
Кинотеатры Строительство
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