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Общество

Штат Лысковской ЦРБ с начала года пополнили более 30 медиков 

22 октября 2024 15:37  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С начала года штат Лысковской центральной районной больницы пополнили более 30 медиков. Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, при трудоустройстве треть специалистов воспользовалась региональными мерами соцподдержки, которые доступны работникам здравоохранения.

В штате ЦРБ Лыскова работают офтальмолог, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, невролог, рентгенолог, травмотолог-ортопед, физиотерапевт, врач клинической лабораторной диагностики, два стоматолога, а также анестезиолог-реаниматолог, возглавивший профильное отделение больницы. Кроме того, в коллектив детских врачей приняли двух педиатров и врача-невролога.

По данным руководства Лысковской ЦРБ, новые сотрудники получили поддержку по трем направлениям. Пять докторов получили единовременные выплаты в размере 1 млн рублей по программе "Земский доктор", еще одному врачу компенсируют расходы на оплату арендного жилья. Также два рентгенолаборанта и пять медицинских сестер воспользовались денежными средствами, которые предусмотрены программой улучшения жилищных условий. Кроме того, в настоящее время больница оплачивает обучение 12 студентам-целевикам. Среди студентов будут как "узкие" специалисты, так и врачи общей практики. 

Напомним, восполнение дефицита кадров в государственных медучреждениях является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде планируется создать Центр репродуктивного здоровья.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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