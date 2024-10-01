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Общество

Более 40 нижегородских медиков улучшили свои жилищные условия благодаря госпрограмме

17 октября 2024 17:10  [41] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 40 медицинских работников с начала года смогли улучшить свои жилищные условия. Это стало возможным благодаря трудоустройству в госучреждения здравоохранения Нижегородской области.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, продолжается реализация государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильём на территории Нижегородской области".

Всего в этом году в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий специалистов" выплаты смогут получить 60 медиков. Каждый участник подпрограммы может рассчитывать на выплату в размере 1 млн рублей на строительство или приобретение жилья, либо на погашение ипотеки.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Галины Михайловой, данная мера соцподдержки действует в регионе с 2019 года. Для ее получения необходимо трудоустройство в госучреждение здравоохранения, которое расположено в муниципальных и городских округах Нижегородской области, или в организацию первичного звена здравоохранения в Нижнем Новгороде на срок не менее 7 лет.

Как отметила министр, реализация подпрограммы нацелена на устранение нехватки медперсонала в государственном здравоохранении. Это одна из важнейших задач национального проекта "Здравоохранение". С начала года получателями этой меры соцподдержки стали 310 медицинских работников с высшим и со средним медицинским образованием.

По данным регионального Минздрава, с января этого года в Вачскую ЦРБ по программе трудоустроилось сразу 5 медицинских сестер. Всего же за пять лет благодаря программе удалось привлечь к трудоустройству в Вачскую ЦРБ  13 медицинских работников.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Ранее сообщалось, что Минздрав предложил изменить госгарантии оказания медпомощи в России.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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