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Экономика

Более 80 нижегородских предприятий приняло участие в конференции "Изучай. Обучай"

22 октября 2024 19:06  [61] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители более 80 нижегородских предприятий приняли участие в итоговой конференции "Изучай. Обучай" в Нижнем Новгороде. Мероприятие организовано региональным центром компетенций (РЦК) совместно с министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области рамках нацпроекта "Производительность труда".

Конференция проводится дважды в год, эта встреча стала пятой.

"В нацпроект "Производительность труда" заложены возможности для непрерывных улучшений производственных процессов. Эксперты Федерального и регионального центров компетенций обучают сотрудников предприятий и готовят внутренних тренеров по бережливым технологиям, которые затем сами могут проводить обучение. Кроме того, РЦК регулярно проводит мастер-классы и тренинги, направленные на повышение эффективности производства. Так, основными темами конференции "Изучай. Обучай" стали работа с персоналом, привлечение молодежи, создание команды, оптимизация процессов и цифровизация производства", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам руководителя регионального центра компетенций Нижегородской области Романа Рензина, в конференции приняли участие как представители предприятий, уже работающих в рамках нацпроекта "Производительность труда", так и представители организаций, которые только планируют внедрять бережливые технологии.

В качестве спикеров выступили методолог образовательных программ, бизнес-тренер, руководитель отдела развития компетенций АНО "Молодежный центр "Высота" Олеся Потоцкая, директор по управлению персоналом АО "Сибур-Нефтехим" Марианна Дурзина, основатели компании Nelumbo Consult Оксана Терентьева и Григорий Парубенко.

"Отличное мероприятие, собираются инструкторы со всего региона, можно поделиться опытом с коллегами, узнать что-то новое. Я второй раз на конференции, организованной центром, в первый раз был в начале года на очень полезном тренинге по самопрезентации. Сегодня тоже много нужной информации: про построение сильной команды, про реализацию ИТ-проектов", - рассказал один из участников конференции, сотрудник ООО ТД "Консиб" Евгений Маслов.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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Теги:
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