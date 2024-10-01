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Общество

Временные ограничения движения введут на участке улицы Бурнаковской в Нижнем Новгороде

24 октября 2024 10:10  [40] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 20:00 25 октября до 6:00 28 октября временно приостановят движение транспорта по улице Бурнаковской на участке перед выездом на кольцо пересечения улиц Коминтерна и Бурнаковской.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что Артельный проезд в Нижнем Новгороде будет перекрыт до 18 ноября.

Также сообщалось, что перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения.

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Теги:
ограничения Ремонтные работы Транспорт
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