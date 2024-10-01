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Общество

Дорогу от улицы Бекетова к школе №122 отремонтировали по поручению мэра

23 октября 2024 11:30  [58] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Советском районе завершили ремонт дороги от улицы Бекетова до школы №122. Как сообщает районная администрация, ремонтные работы проводились по поручению мэра Юрия Шалабаева.

Местные жители ранее обращались к главе города и в районную администрацию с просьбами о ремонте данного проезда. Каждый день этой дорогой пользуются большое количество школьников и педагогов.  

На данный момент на участке отремонтировали асфальтовое покрытие дороги и парковку у здания школы, выполнили отсыпку плодородного грунта и посадили газон, для пешеходов обустроили тротуары. В ближайшее время на данном участке начнут устанавливать освещение.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершили ремонт тротуара на улице Веденяпина после поручения мэра.  

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Теги:
Городское хозяйство Дороги Ремонтные работы
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