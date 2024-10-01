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Общество

Прививки против гриппа сделали около 1 млн нижегородцев

24 октября 2024 17:02  [40] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около миллиона нижегородцев сделали прививки против гриппа и ОРВИ с начала вакцинальной кампании. Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, за минувшие два месяца вакцину получили более 690 тысяч взрослых. 

Из них около 11 тысяч человек привились непосредственно на рабочем месте за счет средств предприятий и организаций. Кроме того, вакцинацию прошли около 290 тысяч детей и почти 2,7 тысяч беременных женщин.

Региональный Минздрав отмечает, что вакцинальная кампания продолжается. Нижегородцам рекомендуют привиться до середины ноября - до начала массовой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Если пациент не успеет сделать прививку в это время, ее можно поставить и в более поздний срок.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Людмила Башкатова напомнила, что вакцины, которые применяются в нашей стране, не содержат живых вирусов и не могут вызвать инфекционное заболевание. Они стимулируют выработку защитных антител в организме, что значительно снижает риск тяжелого течения гриппа, госпитализации и летальных исходов.

По словам Людмилы Башкатовой, иммунитет, который сформировался после вакцинации в прошлом году, не защитит от гриппа в этом году. Именно ежегодная вакцинация обеспечивает человеку надежную защиту от инфекции.

Нижегородцы могут привиться в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, маломобильные граждане, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания, могут поставить прививку на дому. В этих целях в регионе сформированы и работают 266 мобильных прививочных бригад.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор прогнозирует подъём заболеваемости гриппом в конце ноября.

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Теги:
Вакцинация Медицина и здоровье ОРВИ
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