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Общество

Производство георешетки запустили в Нижегородской области

24 октября 2024 15:37  [4] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рабочем поселке Ильиногорск Володарского округа компания-производитель геосинтетических материалов "ГеоСМ" при господдержке запустила первую линию по производству объемной георешетки.  

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, объем инвестиций в создание новой линии составил 50 млн рублей, на предприятии создано ещё 20 рабочих мест. Производственная мощность комплекса составляет 2000 тонн продукции в год. Георешетка, которая используется для укрепления склонов, предотвращения оползней, защиты почвы от эрозии, а также в транспортном, гидротехническом и трубопроводном строительстве, будет поставляться в регионы России и за рубеж.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, предприятие для развития комплексно использует меры государственной поддержки. Центр поддержки экспорта региона с помощью инструментов нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" помогает предприятию прорабатывать экспортные каналы сбыта. Кроме того, участие в нацпроекте "Производительность труда" позволило компании на треть увеличить объем производства геотекстиля и ускорить работу на четверть. Также в прошлом году, ООО "ГеоСМ" получило финансовую поддержку в виде субсидии 5 млн рублей на возмещение части затрат на оборудование.

В рамках сопровождения Корпорация развития Нижегородской области оказывала инвестору общую консультационную поддержку, помощь в привлечении дополнительных финансовых ресурсов, в развитии инвестиционной инфраструктуры, подготовке информационно-аналитических материалов.

По словам директора "ГеоСМ" Виктора Парекко, открытие новой линии по производству георешетки позволило предприятию стать одной из немногих компаний в России, изготавливающих на одном предприятии геотекстиль, геомембрану и георешетку.

Ранее сообщалось, что первая линия по производству геомембраны открылась в Ильиногорске.

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Теги:
МСП Нацпроект Производительность труда
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