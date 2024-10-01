Двух подростков-рыбаков спасли на пруду в Заволжье Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Двух подростков, которые отправились на рыбалку на плоту, спасли в Заволжье в Городецком районе Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, два 13-летних мальчика отправились на рыбалку на плоту без спасательных жилетов. Плот унесло далеко от берега, и детей пришлось спасать на лодке.

Работники аварийно спасательного отряда и пожарные МЧС России 53 пожарно-спасательной части доставили детей на берег.

Спасители МЧС напоминают, что на рыбалку следует отправляться с заряженным телефоном, а также предупреждать близких о месте промысла.

Напомним, девушку-блогера на надувном фламинго спасли на Волге в Нижнем Новгороде.