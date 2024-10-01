Двух подростков-рыбаков спасли на пруду в Заволжье

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Двух подростков, которые отправились на рыбалку на плоту, спасли в Заволжье в Городецком районе Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Согласно информации, два 13-летних мальчика отправились на рыбалку на плоту без спасательных жилетов. Плот унесло далеко от берега, и детей пришлось спасать на лодке.
Работники аварийно спасательного отряда и пожарные МЧС России 53 пожарно-спасательной части доставили детей на берег.
Спасители МЧС напоминают, что на рыбалку следует отправляться с заряженным телефоном, а также предупреждать близких о месте промысла.
Напомним, девушку-блогера на надувном фламинго спасли на Волге в Нижнем Новгороде.
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