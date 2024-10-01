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Экономика

Верховный суд запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии

29 октября 2024 09:21  [57] Экономика

Фото: stock.adobe.com

Банкам запретили в одностороннем порядке увеличивать комиссии и вводить новые по договорам займа. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.

Прецедентом стало дело жителя Мурманска. Мужчина оформил кредитную карту, с которой можно было без комиссии снимать наличные. Но позже банк в одностороннем порядке изменил условия договора и ввел комиссию за снятие любой суммы. Житель Мурманска обратился в суд, однако получил отказ. Дело в том, что право банка вносить изменения в условия договора и в тарифы в одностороннем порядке было прописано в кредитном договоре. Суд также уточнил, что кредитная карта рассчитана на безналичные расчеты, а выдача наличных представляет собой отдельное имущественное благо и является дополнительной возмездной услугой. Верховный суд России с такими условиями договора не согласился и назвал их ничтожным.

"Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)", - указал Верховный суд.

Ранее сообщалось, что российские банки начали повышать ставки по вкладам.

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Теги:
Банки Суд
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