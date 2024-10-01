Нижегородские студенты смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде "Я - профессионал" Общество

Нижегородские студенты смогут принять участие в VIII сезоне Всероссийской олимпиаде "Я - профессионал". Об этом сообщают организаторы.

Регистрация для участия продлится до 12 ноября и доступна по ссылке.

В олимпиаде смогут принять участие студенты разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских.

Диплом олимпиады позволяет претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны. Участники олимпиады получают доступ к стажировкам и вакансиям в компаниях-партнерах олимпиады, консультациям HR-специалистов, онлайн-мероприятиям и экскурсиям в компании.

Дипломанты из числа студентов старших вузов могут пройти стажировку в крупной российской компании. Для медалистов предусмотрены денежные премии.

Отмечается, что аспиранты, ординаторы и студенты зарубежных вузов к участию не допускаются.