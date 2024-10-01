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Общество

Нижегородские студенты смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде "Я - профессионал"

29 октября 2024 12:50  [80] Общество

Нижегородские студенты смогут принять участие в VIII сезоне Всероссийской олимпиаде "Я - профессионал". Об этом сообщают организаторы.

Регистрация для участия продлится до 12 ноября и доступна по ссылке.

В олимпиаде смогут принять участие студенты разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских. 

Диплом олимпиады позволяет претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны. Участники олимпиады получают доступ к стажировкам и вакансиям в компаниях-партнерах олимпиады, консультациям HR-специалистов, онлайн-мероприятиям и экскурсиям в компании.

Дипломанты из числа студентов старших вузов могут пройти стажировку в крупной российской компании. Для медалистов предусмотрены денежные премии.

Отмечается, что аспиранты, ординаторы и студенты зарубежных вузов к участию не допускаются.

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Теги:
Олимпиада Студенты
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