Нижегородские студенты смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде "Я - профессионал"

Нижегородские студенты смогут принять участие в VIII сезоне Всероссийской олимпиаде "Я - профессионал". Об этом сообщают организаторы.
Регистрация для участия продлится до 12 ноября и доступна по ссылке.
В олимпиаде смогут принять участие студенты разных направлений подготовки: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных и медицинских.
Диплом олимпиады позволяет претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны. Участники олимпиады получают доступ к стажировкам и вакансиям в компаниях-партнерах олимпиады, консультациям HR-специалистов, онлайн-мероприятиям и экскурсиям в компании.
Дипломанты из числа студентов старших вузов могут пройти стажировку в крупной российской компании. Для медалистов предусмотрены денежные премии.
Отмечается, что аспиранты, ординаторы и студенты зарубежных вузов к участию не допускаются.
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