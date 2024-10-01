Россияне смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений Общество

В 2025 году у россиян появится возможность получить единоразово до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений, которые были заморожены в 2014 году. Об этом сообщают ""Известия"" со ссылкой на Минтруд.

В министерстве отметили, что с 2014 по 2025 год действует мораторий на отчисление работодателем части средств на накопительный счет человека. Но сформированные до 2014 года накопления продолжают инвестироваться, поэтому объем средств на лицевых счетах граждан увеличивается.

В этом году россияне могут забрать пенсионные накопления разом при условии, что сумма не превышает 351 тысячу рублей. Однако в следующем году максимальный размер вырастет на 17% до 412 тысяч рублей.

В Минтруде пояснили, что в этом году поменялась методика расчета и назначения выплаты. До июля этого года порог, который позволяет получать накопленные средства за раз, вычислялся, исходя из 5% от пенсии гражданина, а после - исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера.

В Минтруде также рассказали, что пенсионные накопления могут быть назначены в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты, которая начисляется ежемесячными равными платежами во время периода, который определяет сам гражданин, но не менее 10 лет, а также накопительной пенсии, которая выплачивается ежемесячно бессрочно.

Ранее сообщалось, что пенсии нижегородским пенсионерам, включая работающих, повысят с января на 7,3%.