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Экономика

Производство сливочного масла в России с начала года выросло на 3,51%

30 октября 2024 10:32  [120] Экономика

В России с начала текущего года на 3,51% выросло производство сливочного масла. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"По данным ФГИС "ВетИС", в 2023 году на территории России было выработано 371,3 тысячи тонн сливочного масла, с начала 2024 года в нашей стране изготовлено 384,3 тысячи тонн этого вида продукции. По сравнению с 2023 годом объем производства сливочного масла на территории России в 2024 году увеличился на 3,51%", - сообщили в ведомстве.

Как отметили в Россельхознадзоре, по данным на 29 октября в страну с начала текущего года ввезли на 9% больше сливочного масла, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За период 2023-2024 годов открыты поставки с 22 зарубежных предприятий по производству сливочного масла. В ведомстве уточнили, что Россельхознадзор рассматривает вопрос открытия поставок сливочного масла с 16 других предприятий из 6 стран.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РФ принимает меры меры по стабилизации цен на сливочное масло.

Также сообщалось, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом. Кроме того сообщалось, что импорт сливочного масла в Россию с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года вырос на 9%.

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Теги:
Продовольствие
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