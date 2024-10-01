Новый сельский Дом культуры открыли в поселке Арья в рамках нацпроекта "Культура" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В поселке Арья Уренского муниципального округа в рамках нацпроекта "Культура" открыли новый сельский Дом культуры.

Как сообщает Минкульт Нижегородской области, старый деревянный ДК 1961 года постройки признали аварийным в 2015 году. Тогда же учреждение переехало в каменное здание закрытого школьного интерната, которое было ветхим и не имело зрительного зала.

Новый Дом культуры начали строить в 2022 году. Площадь двухэтажного здания составляет более 1,5 тысячи кв. метров, включая зрительный зал на 200 мест.

В новом здании будет располагаться не только Арьевский сельский Дом культуры, но и поселковая библиотека, филиалы Детской музыкальной школы им. В.Б. Трифонова и Детской художественной школы, а также филиал Дома ремесел. В поселке Арья проживает около 5 тысяч жителей, он считается вторым по численности населенным пунктом Уренского муниципального округа. Новый зал позволит проводить массовые мероприятия для жителей и гостей поселка.

На строительство было направлено более 183 млн рублей, из них 53 млн рублей - из федерального бюджета. Новое здание оснащено мебелью, оргтехникой, звуковым, музыкальным и видео- оборудованием.

По словам сенатора РФ Ольги Щетининой, строительство началось за счет бюджетных средств региона при поддержке министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой и депутатов

"А затем добились, чтобы проект получил дополнительное финансирование по нацпроекту "Культура". Желаю новому ДК наполниться новыми приятными эмоциями, музыкой, светом, людьми, которые объединят селян самого разного возраста вокруг себя. Пусть здесь появится много новых молодых и талантливых ребят!" - отметила Ольга Щетинина.

В настоящее время в СДК действуют 20 кружков, и в ближайшее время их количество вырастет до 24. В старом здании ДК в клубных формированиях занималось 300 человек, в новом здании планируется довести количество занимающихся до 800-1000 человек.

Наталья Суханова подчеркнула, что в этом году в эксплуатацию вводится пять построенных объектов, в том числе три центра культурного развития общей площадью более 15 тысяч кв. метров, и в 10 ДК проводится капремонт.

Напомним, что нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что первый этап ремонта дома культуры завершили в селе Медяна Нижегородской области.