Россиян с жилищным кредитом освободят от уплаты НДФЛ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, подразумевающий освобождение от уплаты НДФЛ для граждан, которые взяли жилищный кредит в период до 2025 года. Об этом сообщил телеканал "360".

Льгота распространяется на кредиты, которые россияне взяли для строительства или приобретения жилья, земельных участков под этим жильём и участков для индивидуального жилищного строительства.

Но есть и необходимые условия: договор по кредиту должен быть подписан до 31 декабря 2024 года, и заёмщик должен иметь подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или покупку недвижимости.

Принятый закон опубликован накануне и считается вступившим в силу.

Ранее сообщалось, что объём ипотечного кредитования в России за год сократился на 66%.

Напомним, Приволжский федеральный округ вошёл в топ-3 регионов с наибольшим ростом нераспроданного жилья в новостройках после отмены льготной ипотеки в июле.