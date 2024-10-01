Россия и Танзания собираются развивать туристические связи Общество

Фото: Telegram-канал Правительства России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр природных ресурсов и туризма Танзании Пинди Чана провели рабочую встречу в рамках официального визита российской делегации в Танзанию. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства России.

Российская сторона предложила проработать совместную образовательную программу для студентов из Танзании на базе РГУТиС. В Танзании предлагают провести для российской туриндустрии ознакомительный тур, чтобы в дальнейшем выстроить деловые связи в туристической сфере и в перспективе наладить прямое авиасообщение между странами.

Отмечается, что у Танзании есть все шансы стать более популярным направлением для российских туристов. Пока у туротрасли и туристов она ассоциируется только с островом Занзибар, а это всего 1% от территории страны. Россиян могут заинтересовать и другие туристические маршруты Танзании. Например, самая высокая вершина Африки – гора Килиманджаро, национальные парки и заповедники, культура и искусство племен Масаи.

Ранее сообщалось, что турпоток в Нижний Новгород вырос до 1,7 млн человек.