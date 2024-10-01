При поддержке "Единой России" в бюджете заложено 180 миллиардов рублей на развитие комфортной городской среды Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Реализация программы продолжится – при поддержке "Единой России" финансирование на нее предусмотрено в бюджете на предстоящую трехлетку, отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

"180 миллиардов заложено на развитие комфортной городской среды в стране. "Единая Россия" настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Он дает мощный социальный эффект. Это - программа для людей, она меняет облик наших городов, сел", – сказал Владимир Якушев в ходе осмотра объектов благоустройства этого года в Тамбове.

Врио секретаря Генсовета напомнил, что с 2016 года "Единая Россия" реализует проект по благоустройству общественных пространств. Он был переформатирован в федеральную программу.

"Десятки миллионов жителей приняли участие в голосовании, когда определяли, какую территорию в конкретном населенном пункте необходимо благоустроить. Это очень важно, потому что, когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные

решения и реализуем их в жизни", – отметил Владимир Якушев.

Говоря об итогах программы, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что с 2021 года количество жителей, принимающих участие в голосовании по отбору объектов благоустройства, выросло в два раза. В 2021 году свой выбор сделали более 9 миллионов человек, в 2024 году – уже свыше 17 миллионов.

"Вместе с Минстроем мы задействуем в голосовании десятки тысяч волонтеров. Ежегодно обновляется порядка 9 тысяч объектов. При проведении работ на них обеспечиваем партийный контроль. За каждым объектом закреплен муниципальный депутат от "Единой России". Он проверяет, вовремя ли вышел на стройплощадку подрядчик, учитывается ли мнение жителей и дизайн, который они предлагают. И следит, насколько качественно выполнены работы. Примерно в 20% случаев мы находим недостатки, которые подрядчики устраняют", - отметил Александр Сидякин.

В свою очередь, замминистра ЖКХ Алексей Ересько отметил – контроль "Единой России" за ходом работ на объектах улучшил их качество.

"Старт программы, который был дан по инициативе "Единой России" и по поручению президента, позволил масштабно проводить благоустройство разных общественных пространств. Сейчас в программе появляются, например, памятники, в том числе, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Это говорит о том, что не только растет активность людей, но меняется их запрос", - отметил он.

Проект "Формирование комфортной городской среды" делает города и села Нижегородской области современными и удобными, отметил региональный координатор партпроекта "Городская среда", депутат областного Законодательного собрания Владимир Беспалов.

"Ежегодно в нашем регионе благоустраивают десятки общественных пространств. И у каждого концепция и функционал индивидуальны и разрабатываются с учетом мнения жителей. Например, в микрорайоне Мончегорский Нижнего Новгорода на месте пустыря появились зоны для прогулок пожилых людей в тенистых аллеях, современные спортплощадки и аттракционы. В городе Бор создан сквер на "Аллее ветеранов", где

современное благоустройство соединено с памятью о подвигах героев Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. И это лишь отдельные примеры. В этом году уже благоустроено 76 общественных пространств, еще 9 общественных территорий будут завершены в ноябре", - сообщил координатор партпроекта.

Он также отметил возросший интерес и вовлеченность жителей в проект.

"В голосовании по отбору территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году, приняли участие более 440 тысяч нижегородцев. И на выборе объектов участие граждан не заканчивается - планы и дизайн-проекты разрабатываются совместно с ними. Также жители участвуют в общественном контроле по проверке качества и своевременности работ. Именно деятельное участие позволяет нам добиваться успеха", - подчеркнул Владимир Беспалов.

Напомним, программа "Формирование комфортной городской среды" реализуется правительством с 2017 года. В ее основе – партийный проект "Городская среда". Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учетом инициатив жителей. С 2017 года по программе Минстроя и "Единой России" благоустроено уже более 79 тысяч дворовых территорий и свыше 37 тысяч общественных пространств. Благоустройство общественных территорий находится на постоянном контроле партийного проекта "Городская среда". Это один из самых востребованных у

жителей проектов. В ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.