Вакансия водителя-экспедитора стала самой высокооплачиваемой в ноябре Общество

Вакансия водителя-экспедитора стала самой высокооплачиваемой в ноябре

Сервис "Работа.ру" специально для Известий составил ноябрьский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений от российских работодателей.

Так, самую большую зарплату предлагают в Москве водителю-экспедитору. Чтобы получать до 520 тысяч рублей, необходимо иметь грузовой автомобиль с рефрижератором от 1 т, мобильный телефон на Android с версией 8 и выше, быть готовым носить грузы на короткие расстояния, а также быть коммуникабельным, уметь общаться с клиентами и соблюдать стандарты сервиса.

До 450 тысяч рублей готовы платить Python-разработчику при удаленной занятости. За такую оплату труда нужно будет разрабатывать веб-приложения и сайты на Python, работать с API и базами данных, поддерживать и оптимизировать существующие веб-проекты и др. Кроме того, необходим опыт программирования на Python не менее двух лет; навык работы с Django или Flask, с базами данных SQL и NoSQL, веб-технологиями (HTML, CSS, JavaScript), понимание принципов работы RESTful API.

До 400 тысяч рублей предлагают в Балашихе (Подмосковье) за должность коммерческого директора. От соискателя необходим опыт работы в сфере продаж услуг не менее пяти лет. В обязанности сотрудника входят развитие продаж приоритетных направлений услуг, разработка стратегии развития продаж,развитие клиентской базы, а также непосредственное участие в работе с ключевыми клиентами компании, увеличение прибыли и объема оказываемых услуг и др.

Рекрутеру на удаленке предлагают заработную плату до 350 тысяч рублей. За эти деньги работник должен самостоятельно искать кандидатов; работать с базой кандидатов в CRM; контролировать выполнение целевого действия. Требуются опыт работы от года и высшее или неполное высшее образование.

Ранее сообщалось, что самые большие зарплаты в России зафиксированы в сферах финансовых услуг и страхования.