Евгений Чинцов: "Сплочённость и взаимная поддержка — это то, что делает нас сильнее" Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов поздравил нижегородцев с одним из важнейших государственных праздников России - Днём народного единства.

"История нашего народа полна примеров, когда, откликаясь на зов сердца, мы преодолевали трудности и защищали свою Родину. Подвиг Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, ставший символом патриотизма и единства, вдохновляет нас на защиту наших традиций, культуры и языка", - отметил спикер Гордумы.

"Служит нам Минин - земляк наш - примером, как заступаться за Русь и за веру", - поётся в одной известной песне. Эти слова напутствия очень точно отражают смысл праздника. В единстве - наша сила, свобода, независимость и благополучное будущее! Сегодня, как и много веков назад, нам необходимо помнить о ценностях, которые связывают нас. Сплочённость и взаимная поддержка - это то, что делает нас сильнее. Мы должны беречь это единство, защищая его от внешних угроз и сохраняя для будущих поколений",- подчеркнул Евгений Чинцов.

"В этот знаменательный день хочу выразить благодарность всем тем, кто сегодня стоит на защите нашей страны. Вы — наша гордость и надежда!

Дорогие нижегородцы, давайте всегда помнить о том, что, как бы ни было трудно, нам всегда нужно быть вместе, стоять друг за друга горой, любить свою Родину и верить в нее! Пусть дух единства и патриотизма всегда живет в наших сердцах! Счастья вам и вашим семьям, крепкого здоровья, мира и добра! С праздником!" - пожелал председатель городской Думы.