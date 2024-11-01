Улицу Ильинскую перекроют для ремонта трамвайных путей в ноябре
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 ноября 2024 09:42  [33] Евгений Чинцов: "Сплочённость и взаимная поддержка — это то, что делает нас сильнее"
04 ноября 2024 09:20  [77] Евгений Люлин: "Подвиг героев Нижегородского ополчения стал образцом патриотизма"
04 ноября 2024 09:00  [90] Глеб Никитин: "День народного единства - один из самых важных праздников в нашем календаре"
04 ноября 2024 08:45  [111] Игорь Комаров: "Этот праздник - символ нашей любви к родной земле"
03 ноября 2024 15:29  [516] 18 человек эвакуированы из дома на ул. Коломенской в Нижнем Новгороде
03 ноября 2024 13:44  [361] Нижегородские кадеты приняли участие в Городском офицерском балу "Во славу Отечества!"
03 ноября 2024 12:25  [1130] Социальные участковые напомнили нижегородцам правила пользования бытовым газом
03 ноября 2024 11:31  [408] Нижегородские пожарные провели учения на промзоне в Дзержинске
03 ноября 2024 10:12  [442] Нижегородская молодежь сможет принять участие во Всероссийском научно-популярном конкурсе
02 ноября 2024 19:54  [768] Регоператор планирует возобновить эксплуатацию полигона в Балахне с 3 ноября
Общество

Евгений Чинцов: "Сплочённость и взаимная поддержка — это то, что делает нас сильнее"

04 ноября 2024 09:42  [33] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов поздравил нижегородцев с одним из важнейших государственных праздников России - Днём народного единства.

"История нашего народа полна примеров, когда, откликаясь на зов сердца, мы преодолевали трудности и защищали свою Родину. Подвиг Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, ставший символом патриотизма и единства, вдохновляет нас на защиту наших традиций, культуры и языка", - отметил спикер Гордумы.

"Служит нам Минин - земляк наш - примером, как заступаться за Русь и за веру", - поётся в одной известной песне. Эти слова напутствия очень точно отражают смысл праздника. В единстве - наша сила, свобода, независимость и благополучное будущее! Сегодня, как и много веков назад, нам необходимо помнить о ценностях, которые связывают нас. Сплочённость и взаимная поддержка - это то, что делает нас сильнее. Мы должны беречь это единство, защищая его от внешних угроз и сохраняя для будущих поколений",- подчеркнул Евгений Чинцов.

"В этот знаменательный день хочу выразить благодарность всем тем, кто сегодня стоит на защите нашей страны. Вы — наша гордость и надежда!

Дорогие нижегородцы, давайте всегда помнить о том, что, как бы ни было трудно, нам всегда нужно быть вместе, стоять друг за друга горой, любить свою Родину и верить в нее! Пусть дух единства и патриотизма всегда живет в наших сердцах! Счастья вам и вашим семьям, крепкого здоровья, мира и добра! С праздником!" - пожелал председатель городской Думы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума День народного единства Евгений Чинцов
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Первый снегопад в Нижнем Новгороде
01 ноября 2024 11:56Первый снегопад в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph