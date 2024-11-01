Нижегородская и Свердловская область обменялись подарками в рамках празднования Дня народного единства Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Нижегородская и Свердловская области обменялись подарками для семей участников специальной военной операции. Передача символичных подарков проходит в рамках акции "Россия – единая семья!", которую проводит партия "Единая Россия".

Нижегородские семьи уже получили свои подарки сегодня в Штабе общественной поддержки. Их вручили депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич и руководитель исполкома регионального отделения "Единой России", заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

Сын Василия Обрежа после службы в армии заключил контракт. Служил в разных городах, принимал участие в боевых действиях в Сирии. С первых дней участвовал в специальной военной операции. Героически погиб от осколочного ранения в марте 2022 года. Отец Героя всегда старается откликаться на такие мероприятия.

"Люди объединяются сегодня, чтобы скорее закончить этот конфликт, чтобы навести порядок. Это очень правильно и ценно. А нам приятно, что оказывают такое внимание, не забывают, помнят. Это действительно поддержка для нас", - поделился отец Героя СВО Василий Обрежа.

Акция направлена на то, чтобы близкие военнослужащих из всех регионов страны смогли почувствовать себя членами одной семьи. Каждый подарочный набор отражает особенность региона – в нем собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки.

"Очень важно сейчас поддерживать друг друга, поэтому мы уже не первый год присоединяемся к этой акции. Это не просто подарки, но еще и возможность познакомить людей с историей других регионов, вещами, которые уникальны для определенной территории. Важно быть рядом с семьями наших военнослужащих – им сейчас очень непросто, а их близкие люди – настоящие герои, которые защищают нашу страну. И такие подарки они несут частицу нашего тепла, частицу нашей души. Низкий поклон всем военнослужащим и их семьям!", - сказал Алексей Антонов.

В набор для нижегородцев от Свердловской области вошли варенье из сосновых шишек, орехи в сосновом сиропе, сироп из кедровых шишек, иван-чай, шоколадные конфеты "Екатеринбург", тагильский поднос и чайная пара Сысертского фарфорового завода.

"Каждый регион нашей страны уникален: в нем свои традиции, своя особая культура и вот свои мастера. Мы решили подготовить подарки для жителей Нижегородской области и отправить из Свердловской области нашу уникальную продукцию. Это, во-первых, нижнетагильский поднос, который расписывается мастерами вручную. Также мы отправляем сервиз Сысертского фарфорового завода. Это тоже такое уникальное предприятие с большой историей. Ну и, конечно же, положили наши уральские орехи, сладости. Акция очень важная – она сплачивает всю страну. И, конечно же, внимание каждого региона друг к другу – это действительно единство", - отметил руководитель исполкома Свердловского отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Жуков.

Нижегородская область передала, в свою очередь, именно то, что символизирует и ассоциируется с нашим регионом, – городецкий пряник, семеновские матрешка и ложка, традиционные сормовские сладости.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался в новых регионах.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни спецоперации организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов в новые регионы и в зону СВО – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами отправляют необходимые вещи, технику, спецоборудование, медикаменты, продукты и многое другое.

На базе общественных приемных "Единой России" и Штаба общественной поддержки продолжается сбор гуманитарной помощи.