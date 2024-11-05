Возможность появления в России купюры в 10 тысяч рублей оценили в Госдуме Экономика

Необходимости в печати купюры номиналом 10 тысяч рублей нет, несмотря на то, что на нее может быть спрос. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Актуальности в печати купюры номиналом 10 тысяч я не вижу. Хотя, понятно, что есть и процесс инфляции, и спрос может быть, но мне кажется, что в нынешних условиях пятитысячная купюра вполне удовлетворяет население", - сказал Анатолий Аксаков.

Вместе с тем чиновник отметил, что до конца текущего года количество обновленных пятитысячных купюр постепенно увеличится. Новые купюры будут постепенно вытеснять из оборота старые, поэтому старые купюры какое-то время тоже будут в ходу наравне с новыми.

Аксаков также добавил, что Россия занимает одно из ведущих мест по использованию электронных средств платежа: почти 90% платежей граждане проводят с помощью "пластика", и наличными многие россияне даже не пользуются.

Ранее сообщалось, что новая банкнота номиналом 5000 рублей вышла в оборот в регионах России

Также сообщалось, что ранее Банк России сообщил о намерении провести онлайн-голосование за символы для новой банкноты 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.