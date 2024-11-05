Готовность Кстовской ЦРБ на сегодняшний день составляет 80% Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Очередной этап капитального ремонта завершился в поликлинике Кстовской ЦРБ на улице Талалушкина. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, ремонтные работы начались в 2022 году. На данный момент от общего объема работ выполнено 80%. Модернизация объекта будет завершится в 2025 году.

В здании поликлиники заменили кровлю, отремонтировали фасады и крыльцо. В кабинетах, коридорах, на лестничных пролетах второго и третьего этажей, а также частично на первом этаже провели капитальный ремонт. Кроме того, заменили окна и электроосвещение, закупили современную удобную мебель, которую установили в кабинетах врачей и в зонах ожидания.

По словам главврача Кстовской ЦРБ Елены Гребенкиной, работы по обновлению поликлиники идут в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение". На данный момент общая сумма затрат превысила 20 млн рублей. Эти средства были выделены из федерального бюджета. Во время финального этапа ремонта в поликлинике будут обновлены пространства в левом крыле на первом этаже здания. Работы начнутся в ближайшее время.

В областном Минздраве напомнили, что ежедневно поликлинику Кстовской ЦРБ посещают около 500 человек. Всего к медучреждению прикреплено свыше 45 тысяч человек.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" реализуется в Нижегородской области в 2021-2025 гг. Она предусматривает не только капитальный ремонт объектов здравоохранения, но и строительство городских поликлиник, офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти выделят на строительство детской поликлиники в Сормове 108 млн рублей.